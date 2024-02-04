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مقتل 4 شرطيين على يد مسلحين مجهولين في نيجيريا

عناصر من الشرطة النيجيرية (أرشيفية)
4 فبراير 2024 23:27

أعلنت الشرطة النيجيرية أن أربعة من عناصرها قتلوا على يد مسلحين مجهولين، الجمعة، في ولاية بورنو (شمال شرق نيجيريا).
وقالت الشرطة "يتقدم مفوض الشرطة يوسف محمد لاوال بأحر التعازي لأسر أربعة شرطيين شجعان قتلوا بشكل مأسوي أثناء الدفاع عن مقر الشرطة في مدينة غاجيرام".
وأضاف المصدر أن الهجوم "وقع ليل الثاني من فبراير 2024 عند الساعة 23,13 (...) على يد مجهولين".
وذكرت الشرطة أن "المقر العام للقيادة في مايدوغوري لا زال آمنًا وعاملا ولم يتم الإبلاغ عن أي هجوم. وندعو الجمهور إلى عدم تصديق التقارير المضللة".
منذ سنوات، تنشط في نيجيريا، أكبر دولة أفريقية من حيث التعداد السكاني، عصابات إجرامية وجماعات إرهابية تنفذ بانتظام هجمات ضد المدنيين وقوات الأمن والجيش وتخطف السكان.
وأدت العنف الإرهابي، منذ 2009، إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص وتشريد مليوني شخص في نيجيريا، وفقا للأمم المتحدة.

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المصدر: وكالات
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الشرطة
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هجوم إرهابي
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