أستراليا: ندعم حل الدولتين

كانبرا (وكالات)

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أمس، إن حكومته تحقق في مزاعم بأن بعض موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «الأونروا» متورطون في هجمات السابع من أكتوبر، بعد أن أوقفت أستراليا تمويلها للوكالة الشهر الماضي.

ووفقاً لنص مكتوب، قال ألبانيزي لهيئة الإذاعة الأسترالية فيما يتعلق بهذه الاتهامات: «نحن ندرس الأمر جنباً إلى جنب مع دول أخرى ذات تفكير مماثل، مثل كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، نريد حل ذلك». وقال ألبانيزي، إن «حكومته تريد التأكد من فحص الاتهامات بشكل كامل، بحيث يذهب كل التمويل للغرض الذي تم تقديمه من أجله». وأضاف رئيس الوزراء أنه «لا يريد أن يموت الناس جوعاً في غزة، وأن المنظمة الوحيدة التي يمكنها تقديم هذا الدعم هناك هي الأونروا». وأضاف رئيس الوزراء الأسترالي أن «الحصول على دعم إسرائيل للاعتراف بالدولة الفلسطينية قد يتوقف على تخلص قطاع غزة من أسلحته». وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية «إيه إيه بي» أنه قد تم طرح حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ فترة طويلة، باعتباره الطريق إلى السلام في المنطقة.

واعترف ألبانيزي بأن الاتفاق على حل الدولتين لن يكون ممكناً إلا إذا عادت إسرائيل إلى طاولة المفاوضات. وقال: «نحن بحاجة إلى وقف التصعيد».

وأضاف «جزء من حل الدولتين قد يعني على سبيل المثال أن أي وجود لدولة فلسطينية سيكون دولة منزوعة السلاح أيضاً، هذه هي القضايا التي يجب طرحها على الطاولة».