متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: الأولوية لوقف التصعيد العسكري في غزة

عبدالله أبو ضيف (بروكسل، القاهرة)

أكد المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو، أن الاتحاد الأوروبي ماضٍ في عقد جلسات مع مختلف الشركاء الإقليميين في المنطقة والعالم لوقف التصعيد العسكري في قطاع غزة ووضع حد لنزيف دماء المدنيين.

وأضاف لويس ميغيل بوينو، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي أكدوا، خلال اجتماع في بروكسل الأسبوع الماضي، بمشاركة وزراء خارجية فلسطين والأردن ومصر وإسرائيل والأمين العام لجامعة الدول العربية، على أن الحل الوحيد للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشدداً على أن أي استراتيجية مبنية على الحل العسكري لن تنجح، وأن الحل الوحيد هو حل الدولتين والذي يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل، مع التأكيد على العلاقة القوية للاتحاد الأوروبي مع الطرفين واستعداده لاستخدام هذه العلاقات للمساعدة في دفع عملية السلام قدماً.

وأوضح المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي، بأن الاتحاد يخطط لتقديم حزمة من الحوافز الاقتصادية والأمنية والسياسية للمساعدة في تحقيق حل الدولتين.

وعن أهمية الاجتماعات المشتركة مع مسؤولين عرب، أشار لويس ميغيل بوينو إلى أن القضية الفلسطينية أصبحت أولوية حاسمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي سيواصل العمل من أجل تحقيق حل عادل ودائم للصراع خلال الفترة المقبلة.

وقال: إن «الاجتماع الأول عقد لمناقشة الأوضاع في فلسطين، وعقدت اجتماعات منفصلة مع كل من وزيري خارجية فلسطين وإسرائيل، ولم يتم اتخاذ أي قرار أو اتفاق حتى الآن ولكن سيتم تبادل وجهات النظر بين الأطراف المعنية بما في ذلك دول المنطقة، وأن الهدف الرئيسي من الاجتماع بدء المناقشات حيث أصبحت القضية الفلسطينية أولوية، وأن عقد الاجتماع في حد ذاته يمثل نقطة تقدم يعتبرها الاتحاد الأوروبي مهمة».

وكشف المتحدث عن خطة أوروبية، تتمثل في إقامة دولة فلسطينية، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط تتضمن تدابير وحوافز أمنية وسياسية ومالية للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فيما سيتم الإعلان عن تفاصيل أعمق للخطة خلال الفترة المقبلة بعد مناقشتها مع الأطراف المعنية، بما في ذلك دول المنطقة.