كندا تعتزم فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متورطين بالعنف

أوتاوا (وكالات)

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أن كندا ستفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يحرضون على العنف في الضفة الغربية.

وكانت الولايات المتحدة اتخذت إجراءً مماثلاً، إذ فرضت الخميس، عقوبات على 4 إسرائيليين متهمين بالتورط في أعمال عنف في الأراضي المحتلة.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية أمس، قالت جولي إن «بعض المستوطنين ستُفرض عليهم عقوبات».

وأضافت بينما كانت تتحدث من أوكرانيا: «نعمل بجد على ذلك، وفي أثناء وجودي بأوكرانيا أتأكد من أنه يتم تنفيذ العمل في أوتاوا، وأتطلع إلى إصدار إعلان قريباً».

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أعلن الجمعة، أنه يدرس فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.