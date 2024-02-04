الإثنين 5 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تركيا ستبحث مع روسيا "آلية جديدة" لتصدير الحبوب الأوكرانية

تحميل سفينة شحن بالقمح في أوكرانيا
5 فبراير 2024 00:50

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيبحث آلية جديدة للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته المرتقبة إلى تركيا.
وقال مسؤول تركي، في وقت سابق، إن من المتوقع أن يزور بوتين تركيا يوم 12 فبراير الجاري للقاء أردوغان فيما ستكون أول زيارة للرئيس الروسي إلى دولة عضو في حلف شمال الأطلسي منذ الأزمة الأوكرانية الحالية في فبراير 2022.
وقال فيدان، في مقابلة مع محطة تلفزيون تركية خاصة، إن هناك جهودا لإيجاد "طرق جديدة" لنقل الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.
وأضاف "اتفاق الحبوب السابق عمل ضمن آلية معينة. والآن، رأينا أن هناك إمكانية للسير بآلية مختلفة. الآن، هناك جهود لتجسيد هذا الاحتمال"، مضيفا أن أردوغان سيثير هذه القضية في اجتماعه مع بوتين في تركيا.
وسعت أنقرة إلى إقناع روسيا بالعودة إلى اتفاق مبادرة حبوب البحر الأسود الذي انسحبت منه موسكو في يوليو  2023 بعد عام من تطبيقه. وتم التوصل إلى الاتفاق بوساطة الأمم المتحدة وتركيا لتوفير ممر آمن للصادرات من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود.
وقالت كييف إن المحادثات جارية لإحياء الاتفاق لكن موسكو قالت إنه ليس هناك احتمال لعودته.
وقال فيدان إن بعض السفن تمكنت من نقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود حتى دون التوصل إلى اتفاق.
وأضاف "نريد أن نوضح هذا (الوضع) الفعلي من خلال الآلية الجديدة".

أخبار ذات صلة
أزمة اللاجئين الأوكرانيين تطرق أبواب أميركا الشمالية
أوكرانيا تنشر إحصاء لقتلى الجيش الروسي وخسائر المعدات
المصدر: رويترز
صادرات الحبوب
حبوب البحر الأسود
أوكرانيا
آخر الأخبار
"حكماء المسلمين" في باكستان وإندونيسيا وماليزيا يحتفي باليوم الدولي للأخوة الإنسانية
علوم الدار
"حكماء المسلمين" في باكستان وإندونيسيا وماليزيا يحتفي باليوم الدولي للأخوة الإنسانية
اليوم 10:10
خورفكان يخسر أمام الرياض
الرياضة
خورفكان يخسر أمام الرياض
اليوم 09:59
الذهب يخسر في المعاملات الفورية
اقتصاد
الذهب يخسر في المعاملات الفورية
اليوم 09:48
كاليفورنيا تتأهب لفيضانات مع تعرضها لعاصفة جديدة
الأخبار العالمية
كاليفورنيا تتأهب لفيضانات مع تعرضها لعاصفة جديدة
اليوم 09:26
أبو كيلة يعلن فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية بالسلفادور
الأخبار العالمية
أبو كيلة يعلن فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية بالسلفادور
اليوم 09:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©