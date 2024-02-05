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أبو كيلة يعلن فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية بالسلفادور

أبو كيلة يعلن فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية بالسلفادور
5 فبراير 2024 09:19

أعلن رئيس السلفادور الحالي نجيب أبو كيلة فوزه في الانتخابات الرئاسية  في البلاد التي جرت يوم الأحد. وكتب أبو كيلة مساء الأحد عبر صفحته على منصة التواصل الإجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، أنه أعيد انتخابه لولاية رئاسية جديدة بحصوله على أكثر من 85% من الأصوات.

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كما فاز حزبه "أفكار جديدة" بما لا يقل عن 58 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 60 مقعدا. ولم يكن متاحا الحصول على النتائج الرسمية للانتخابات. وتم دعوة حوالي 2ر6 مليون مواطن للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، من بينهم 741 ألف سلفادوري يعيشون في الخارج.

المصدر: وكالات
الانتخابات
الانتخابات الرئاسية
السلفادور
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