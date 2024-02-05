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كاليفورنيا تتأهب لفيضانات مع تعرضها لعاصفة جديدة

كاليفورنيا تتأهب لفيضانات مع تعرضها لعاصفة جديدة
5 فبراير 2024 09:26

تعرضت ولاية كاليفورنيا الأميركية لموجة جديدة من العواصف، الأحد، في ظل توقع خبراء الأرصاد هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية على معظم أنحاء الولاية مما ينذر بحدوث فيضانات وانهيارات طينية وانقطاع التيار الكهربائي.
وهذه العاصفة هي الثانية التي تضرب الولاية خلال أسبوع.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية تحذيراً نادراً للغاية من احتمال هبوب رياح بقوة الإعصار في منطقة (بيج سور) والمناطق المجاورة بسبب سوء الأحوال الجوية.

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وأضافت هيئة الأرصاد أن السواحل الجنوبية والوسطى لولاية كاليفورنيا تتأهب لهطول أمطار يصل منسوب مياهها إلى بوصة واحدة في الساعة لتتراوح في المجمل بين 7 و15 سنتيمتراً. ومن المتوقع أن يتراوح منسوب مياه الأمطار بين 6 و12 بوصة في السفوح والجبال منخفضة الارتفاع.

المصدر: وكالات
كاليفورنيا
عاصفة
فيضانات
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