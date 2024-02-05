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موسكو تحذّر من استخدام أصول روسية مجمدة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي
5 فبراير 2024 16:34

حذر الكرملين، اليوم الاثنين، القوى الغربية من استخدام أصول روسية مجمدة من أجل تمويل إعادة إعمار أوكرانيا.
وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن أي محاولة من هذا القبيل ستكون غير قانونية وستقوض النظام الاقتصادي العالمي برمته.
وتأتي تعليقات المتحدث باسم الكرملين رداً على تقرير نشرته وكالة «بلومبرج» ذكر أن مجموعة السبع تناقش مع الاتحاد الأوروبي خطة لاستخدام أكثر من 250 مليار دولار أميركي من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة من أجل المساعدة في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا. 
وكان مصدر مطلع ذكر أن إيطاليا تعتزم، خلال رئاستها للمجموعة العام الحالي، التصدي للتصورات المتزايدة بأن الدول الغربية سئمت من تقديم الدعم لأوكرانيا.
وتستضيف إيطاليا، في يونيو المقبل، قمة المجموعة التي تضم أيضا الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا.

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المصدر: رويترز
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إعادة إعمار أوكرانيا
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