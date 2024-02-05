الثلاثاء 6 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إعلان إصابة الملك تشارلز بالسرطان

الملك تشارلز الثالث
5 فبراير 2024 22:38

أعلن قصر باكينغهام، اليوم الاثنين، أن الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة، مصاب بمرض السرطان وقد بدأ العلاج فورا.
وجاء في بيان، صادر عن القصر، أنه "خلال العملية الجراحية الأخيرة التي خضع لها الملك تشارلز في المستشفى بسبب تضخم حميد في البروستات تم اكتشاف مشكلة أخرى". وأضاف البيان "أظهرت فحوصات لاحقة وجود شكل من أشكال السرطان"، موضحا أن الملك "سيواصل تسيير أمور الدولة والقيام بالمهام الإدارية كالمعتاد".
وبحسب قصر باكينغهام فإن الملك "متفائل للغاية بشأن علاجه ويتطلع للعودة إلى ممارسة مهامه العامة في أقرب فرصة".
 وأوضح القصر أن الأطباء ينصحون الملك بتأجيل المهام العامة.
وأمضى الملك تشارلز، البالغ 75 عاما، ثلاث ليال في المستشفى الشهر الماضي بعد خضوعه لعملية تصحيحية لتضخم البروستاتا.
ولم يذكر القصر أي تفاصيل عن السرطان الذي يعاني منه الملك تشارلز لكن مصدرا ملكيا قال إنه ليس سرطان البروستاتا.
وبعد اعلان قصر باكينغهام، ذكرت وكالة "برس أسوسييشن" أن الأمير هاري، الابن الثاني للملك والذي يعيش في الولايات المتحدة مع زوجته ميغان، سيتوجه إلى بريطانيا للقاء والده.
وكان الملك تشارلز اعتمد الشفافية بشأن العملية الجراحية التي خضع لها لعلاج مشكلة البروستاتا، وقرر "الكشف عن تشخيص إصابته بالسرطان لتجنب التكهنات وعلى أمل مساعدة الجمهور على تفهم المصابين بهذا المرض في جميع أنحاء العالم".

أخبار ذات صلة
الملك تشارلز يظهر للمرة الأولى منذ إصابته بالسرطان
الإمارات تحتفي باليوم العالمي للسرطان
المصدر: وكالات
الملك تشارلز الثالث
السرطان
آخر الأخبار
برئاسة سيف بن زايد.. مجلس مكافحة المخدرات يطلق الميثاق الوطني لمكافحة المخدرات
علوم الدار
برئاسة سيف بن زايد.. مجلس مكافحة المخدرات يطلق الميثاق الوطني لمكافحة المخدرات
اليوم 21:45
خلال توقيع الاتفاقية (وام)
التعليم والمعرفة
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تبرم اتفاقية مع المعهد الفرنسي للإسلاميات
اليوم 21:39
من أعمال نصير شمة (من المصدر)
التعليم والمعرفة
نصير شمة يُطلق معرضه التشكيلي الفردي الأول
اليوم 21:30
ورش عمل وحوارات ملهمة في «الخط العربي والزخرفة والتذهيب»
التعليم والمعرفة
ورش عمل وحوارات ملهمة في «الخط العربي والزخرفة والتذهيب»
اليوم 21:22
عاجل.. «النشامى» يا بيرقنا العالي
الرياضة
عاجل.. «النشامى» يا بيرقنا العالي
اليوم 21:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©