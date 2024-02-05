إعلان إصابة الملك تشارلز بالسرطان

أعلن قصر باكينغهام، اليوم الاثنين، أن الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة، مصاب بمرض السرطان وقد بدأ العلاج فورا.

وجاء في بيان، صادر عن القصر، أنه "خلال العملية الجراحية الأخيرة التي خضع لها الملك تشارلز في المستشفى بسبب تضخم حميد في البروستات تم اكتشاف مشكلة أخرى". وأضاف البيان "أظهرت فحوصات لاحقة وجود شكل من أشكال السرطان"، موضحا أن الملك "سيواصل تسيير أمور الدولة والقيام بالمهام الإدارية كالمعتاد".

وبحسب قصر باكينغهام فإن الملك "متفائل للغاية بشأن علاجه ويتطلع للعودة إلى ممارسة مهامه العامة في أقرب فرصة".

وأوضح القصر أن الأطباء ينصحون الملك بتأجيل المهام العامة.

وأمضى الملك تشارلز، البالغ 75 عاما، ثلاث ليال في المستشفى الشهر الماضي بعد خضوعه لعملية تصحيحية لتضخم البروستاتا.

ولم يذكر القصر أي تفاصيل عن السرطان الذي يعاني منه الملك تشارلز لكن مصدرا ملكيا قال إنه ليس سرطان البروستاتا.

وبعد اعلان قصر باكينغهام، ذكرت وكالة "برس أسوسييشن" أن الأمير هاري، الابن الثاني للملك والذي يعيش في الولايات المتحدة مع زوجته ميغان، سيتوجه إلى بريطانيا للقاء والده.

وكان الملك تشارلز اعتمد الشفافية بشأن العملية الجراحية التي خضع لها لعلاج مشكلة البروستاتا، وقرر "الكشف عن تشخيص إصابته بالسرطان لتجنب التكهنات وعلى أمل مساعدة الجمهور على تفهم المصابين بهذا المرض في جميع أنحاء العالم".