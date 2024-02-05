ترامب يوجه نداء إلى حزبه بشأن اتفاق لمساعدة أوكرانيا

دعا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم الاثنين، الحزب الجمهوري في الكونغرس إلى معارضة الاتفاق الذي ينص على تخصيص مبلغ 60 مليار دولار أميركي لمساعدة أوكراتيا.

وكتب، على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، "فقط الأحمق أو الديمقراطي من اليسار الراديكالي سيصوت لمشروع القانون الفظيع هذا".

وعرض مجلس الشيوخ الأميركي، مساء أمس الأحد، نصا بهذا الشأن بعد أشهر طويلة من المفاوضات، يقضي بتقديم مساعدات لأوكرانيا وإصلاح نظام الهجرة الأميركي.

وقال الرئيس السابق، والمرشح الأوفر حظا لترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية في نوفمبر "نحتاج إلى مشروع قانون منفصل بشأن الهجرة ويجب ألا يرتبط بأي شكل من الأشكال بالمساعدة المقدمة لدولة أجنبية".

ولإقراره، يجب أن يوافق عليه مجلس الشيوخ ومن ثم مجلس النواب وهو ما يطرح مشاكل.

فقد أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، وهو مقرب من ترامب، الأحد أن أي تصويت في مجلس النواب لتمويل جديد لمساعدة أوكرانيا وكذلك تعزيز الحدود مع المكسيك "لن يحصل" في ضوء الصيغة الحالية للاتفاق.

ومن دون دعمه، لا يمكن المصادقة على النص في الوقت الراهن.