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الرئيس الأوكراني يدرس تغيير قيادات سياسية وعسكرية

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
6 فبراير 2024 01:05

روما (وكالات)

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تصريحات لوسائل إعلام إيطالية، اعتزامه تغيير القيادات السياسية والعسكرية في بلاده. 
وقال زيلينسكي لمحطة «راي» العامة الإيطالية مساء أمس الأول، في أعقاب ما تردد من تقارير بشأن احتمال إقالة القائد العام للجيش الأوكراني، فاليري زالوزني: إن «إعادة الضبط، والبداية الجديدة، ضروريتان بكل تأكيد».
وأضاف الرئيس الأوكراني أن ذلك يعني «استبدال عدد من الشخصيات القيادية في الدولة، وليس فقط في قطاع واحد مثل الجيش». 
يشار إلى أن زالوزني «50 عاماً» صار القائد العام للجيش الأوكراني قبل أشهر قليلة من بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022.

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فولوديمير زيلينسكي
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