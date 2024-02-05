الاتحاد الأفريقي يدعو السنغال لإجراء الانتخابات سريعاً

أديس أبابا (وكالات)

دعا الاتحاد الأفريقي السنغال إلى إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد أيام من تأجيل رئيسها ماكي سال التصويت الذي كان مقرراً في 25 فبراير إلى موعد غير محدد.

وبحسب ما أوردته قناة «فرنسا 24» أمس، من المقرر أن يناقش المشرعون السنغاليون اقتراحاً بإجراء الانتخابات في 25 أغسطس وإبقاء سال في السلطة حتى يتم تنصيب خليفته.

ولم تؤجل السنغال قط الانتخابات الرئاسية، وأدى إعلان سال يوم السبت الماضي إلى دفع البلاد إلى وضع دستوري غامض، وقالت بعض جماعات المعارضة والمجتمع المدني، إن الأمر يصل إلى حد «الانقلاب المؤسساتي».

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه محمد، في بيان في وقت متأخر مساء أمس الأول، إن على السنغال «إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، في شفافية وسلام ووئام وطني». وأضاف البيان أن «الاتحاد الأفريقي» يشجع بقوة كافة القوى السياسية والاجتماعية على حل أي نزاع سياسي من خلال التشاور الحضاري والتفاهم والحوار».