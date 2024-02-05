الثلاثاء 6 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الاتحاد الأفريقي يدعو السنغال لإجراء الانتخابات سريعاً

أرشيفية
6 فبراير 2024 01:05

أديس أبابا (وكالات)

أخبار ذات صلة
برلمان السنغال يقر تأجيل الانتخابات الرئاسية
برلمان السنغال يبدأ مناقشة تأجيل انتخابات الرئاسة

دعا الاتحاد الأفريقي السنغال إلى إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد أيام من تأجيل رئيسها ماكي سال التصويت الذي كان مقرراً في 25 فبراير إلى موعد غير محدد. 
وبحسب ما أوردته قناة «فرنسا 24» أمس، من المقرر أن يناقش المشرعون السنغاليون اقتراحاً بإجراء الانتخابات في 25 أغسطس وإبقاء سال في السلطة حتى يتم تنصيب خليفته. 
ولم تؤجل السنغال قط الانتخابات الرئاسية، وأدى إعلان سال يوم السبت الماضي إلى دفع البلاد إلى وضع دستوري غامض، وقالت بعض جماعات المعارضة والمجتمع المدني، إن الأمر يصل إلى حد «الانقلاب المؤسساتي». 
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه محمد، في بيان في وقت متأخر مساء أمس الأول، إن على السنغال «إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، في شفافية وسلام ووئام وطني». وأضاف البيان أن «الاتحاد الأفريقي» يشجع بقوة كافة القوى السياسية والاجتماعية على حل أي نزاع سياسي من خلال التشاور الحضاري والتفاهم والحوار».

الاتحاد الأفريقي
السنغال
رئيس السنغال
انتخابات السنغال
آخر الأخبار
برئاسة سيف بن زايد.. مجلس مكافحة المخدرات يطلق الميثاق الوطني لمكافحة المخدرات
علوم الدار
برئاسة سيف بن زايد.. مجلس مكافحة المخدرات يطلق الميثاق الوطني لمكافحة المخدرات
اليوم 21:45
خلال توقيع الاتفاقية (وام)
التعليم والمعرفة
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تبرم اتفاقية مع المعهد الفرنسي للإسلاميات
اليوم 21:39
من أعمال نصير شمة (من المصدر)
التعليم والمعرفة
نصير شمة يُطلق معرضه التشكيلي الفردي الأول
اليوم 21:30
ورش عمل وحوارات ملهمة في «الخط العربي والزخرفة والتذهيب»
التعليم والمعرفة
ورش عمل وحوارات ملهمة في «الخط العربي والزخرفة والتذهيب»
اليوم 21:22
عاجل.. «النشامى» يا بيرقنا العالي
الرياضة
عاجل.. «النشامى» يا بيرقنا العالي
اليوم 21:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©