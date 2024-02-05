مصر تؤكد دعمها الكامل لأمن واستقرار العراق

القاهرة (الاتحاد)

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، دعم بلاده الكامل لأمن واستقرار العراق داعياً إلى ضرورة احتواء التوتر المتزايد في المنطقة بما يحفظ أمن دولها. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من نظيره العراقي الدكتور فؤاد حسين استعرضا خلاله مختلف التطورات الراهنة في المنطقة وتأثيراتها على امن واستقرار الدول العربية. وأضافت أن الاتصال تطرق إلى التصعيد العسكري الحالي الذي تشهده المنطقة، بما في ذلك ما شهدته الساحة العراقية والتطورات الراهنة بالمنطقة.

وذكر البيان، أن الوزيرين تطرقا إلى العلاقات الثنائية المصرية - العراقية مؤكدين عمقها وقوتها وصلابتها ورغبتهما المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق رحبة تحقق مصالح الشعبين الشقيقين وتحفظ سلامة واستقرار كل منهما.