الثلاثاء 6 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصر تؤكد دعمها الكامل لأمن واستقرار العراق

وزير الخارجية المصري سامح شكري
6 فبراير 2024 01:04

القاهرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حدث نادر.. «الهدّاف» يعاني «الإقصاء المُبكر» في أفريقيا وآسيا!
مصر تطالب بتحديد إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، دعم بلاده الكامل لأمن واستقرار العراق داعياً إلى ضرورة احتواء التوتر المتزايد في المنطقة بما يحفظ أمن دولها.  وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من نظيره العراقي الدكتور فؤاد حسين استعرضا خلاله مختلف التطورات الراهنة في المنطقة وتأثيراتها على امن واستقرار الدول العربية.  وأضافت أن الاتصال تطرق إلى التصعيد العسكري الحالي الذي تشهده المنطقة، بما في ذلك ما شهدته الساحة العراقية والتطورات الراهنة بالمنطقة. 
وذكر البيان، أن الوزيرين تطرقا إلى العلاقات الثنائية المصرية - العراقية مؤكدين عمقها وقوتها وصلابتها ورغبتهما المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق رحبة تحقق مصالح الشعبين الشقيقين وتحفظ سلامة واستقرار كل منهما.

وزير الخارجية المصري
سامح شكري
العراق
مصر
فؤاد حسين
آخر الأخبار
برئاسة سيف بن زايد.. مجلس مكافحة المخدرات يطلق الميثاق الوطني لمكافحة المخدرات
علوم الدار
برئاسة سيف بن زايد.. مجلس مكافحة المخدرات يطلق الميثاق الوطني لمكافحة المخدرات
اليوم 21:45
خلال توقيع الاتفاقية (وام)
التعليم والمعرفة
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تبرم اتفاقية مع المعهد الفرنسي للإسلاميات
اليوم 21:39
من أعمال نصير شمة (من المصدر)
التعليم والمعرفة
نصير شمة يُطلق معرضه التشكيلي الفردي الأول
اليوم 21:30
ورش عمل وحوارات ملهمة في «الخط العربي والزخرفة والتذهيب»
التعليم والمعرفة
ورش عمل وحوارات ملهمة في «الخط العربي والزخرفة والتذهيب»
اليوم 21:22
عاجل.. «النشامى» يا بيرقنا العالي
الرياضة
عاجل.. «النشامى» يا بيرقنا العالي
اليوم 21:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©