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القوات الأميركية تُدمر 5 صواريخ «حوثية»

القوات الأميركية تُدمر 5 صواريخ «حوثية»
6 فبراير 2024 01:05

واشنطن (وكالات) 

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أحمد بن مبارك رئيساً للحكومة اليمنية

أعلن الجيش الأميركي أنه شن ضربات جوية ضد خمسة صواريخ في اليمن أمس الأول، أحدها مصمم للهجوم البري والأربعة الأخرى لاستهداف السفن. وتأتي هذه الضربات بعد يوم من شن القوات الأميركية والبريطانية ثالث موجة من الغارات الجوية ضد جماعة الحوثي في اليمن، في إطار عملهما العسكري المشترك للرد على مواصلة الجماعة استهداف سفن الشحن. وقالت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» على وسائل التواصل الاجتماعي، إن القوات الأميركية «نفذت ضربة دفاعاً عن النفس ضد، صاروخ كروز حوثي للهجوم البري»، ثم قصفت في وقت لاحق «أربعة صواريخ كروز مضادة للسفن، جميعها كانت معدة للإطلاق ضد سفن في البحر الأحمر». وأضافت، أن القوات الأميركية «حددت الصواريخ في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديداً وشيكاً على سفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة».

الجيش الأميركي
أميركا
اليمن
الأزمة اليمنية
جماعة الحوثي
القوات الأميركية
البحر الأحمر
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