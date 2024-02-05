أحمد بن مبارك رئيساً للحكومة اليمنية

القاهرة (وكالات)

أصدر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن قراراً، أمس، بتعيين وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك رئيساً جديداً للوزراء، خلفاً لمعين عبدالملك والذي جرى تعينه مستشاراً للمجلس الرئاسي.

وأصدر رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القرار رقم «56» لسنة 2024، قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور أحمد عوض بن مبارك رئيساً لمجلس الوزراء اليمني.

وقضت المادة الثانية من القرار باستمرار أعضاء الحكومة اليمنية في أداء مهامهم وفقاً لقرارات تعيينهم.

وعين رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور معين عبدالملك سعيد مستشاراً لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، وذلك بموجب قرار رقم «57» لسنة 2024. وأحمد بن مبارك هو وزير الخارجية اليمني، ويتمتع بعلاقات دولية واسعة، وصاحب تجربة دبلوماسية فريدة.