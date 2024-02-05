الثلاثاء 6 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أحمد بن مبارك رئيساً للحكومة اليمنية

أحمد عوض بن مبارك
6 فبراير 2024 01:04

القاهرة (وكالات)

أخبار ذات صلة
القوات الأميركية تُدمر 5 صواريخ «حوثية»
«التعاون الخليجي»: دعم جهود التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية

أصدر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن قراراً، أمس، بتعيين وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك رئيساً جديداً للوزراء، خلفاً لمعين عبدالملك والذي جرى تعينه مستشاراً للمجلس الرئاسي.
وأصدر رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القرار رقم «56» لسنة 2024، قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور أحمد عوض بن مبارك رئيساً لمجلس الوزراء اليمني.
وقضت المادة الثانية من القرار باستمرار أعضاء الحكومة اليمنية في أداء مهامهم وفقاً لقرارات تعيينهم. 
وعين رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور معين عبدالملك سعيد مستشاراً لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، وذلك بموجب قرار رقم «57» لسنة 2024. وأحمد بن مبارك هو وزير الخارجية اليمني، ويتمتع بعلاقات دولية واسعة، وصاحب تجربة دبلوماسية فريدة.

الحكومة اليمنية
مجلس القيادة الرئاسي اليمني
اليمن
أحمد عوض بن مبارك
معين عبدالملك
رشاد العليمي
آخر الأخبار
برئاسة سيف بن زايد.. مجلس مكافحة المخدرات يطلق الميثاق الوطني لمكافحة المخدرات
علوم الدار
برئاسة سيف بن زايد.. مجلس مكافحة المخدرات يطلق الميثاق الوطني لمكافحة المخدرات
اليوم 21:45
خلال توقيع الاتفاقية (وام)
التعليم والمعرفة
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تبرم اتفاقية مع المعهد الفرنسي للإسلاميات
اليوم 21:39
من أعمال نصير شمة (من المصدر)
التعليم والمعرفة
نصير شمة يُطلق معرضه التشكيلي الفردي الأول
اليوم 21:30
ورش عمل وحوارات ملهمة في «الخط العربي والزخرفة والتذهيب»
التعليم والمعرفة
ورش عمل وحوارات ملهمة في «الخط العربي والزخرفة والتذهيب»
اليوم 21:22
عاجل.. «النشامى» يا بيرقنا العالي
الرياضة
عاجل.. «النشامى» يا بيرقنا العالي
اليوم 21:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©