«التعاون الخليجي»: دعم جهود التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية

عدن (الاتحاد)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أمس، دعم الجهود كافة الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان، أن ذلك جاء خلال استقبال البديوي لسفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر في مقر الأمانة بالرياض.

وأضافت أن البديوي جدد الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم الشرعية اليمنية المتمثلة في مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي والكيانات المساندة له للوصول إلى الاستقرار السياسي المنشود. وأوضحت الأمانة أن البديوي رحب باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها السعودية وسلطنة عُمان لإحياء العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، بما يؤدي إلى تحقيق حل شامل ومستدام في اليمن لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق.

ووفقاً للبيان، أشاد البديوي باستمرار السعودية في تقديم أوجه الدعم كافة لأبناء الشعب اليمني وذلك ضمن الجهود الأخوية التي تبذلها دول مجلس التعاون لدعم اليمن والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وتنفيذه لعدد من المشاريع التنموية والاقتصادية داخل المحافظات اليمنية والتي ساهمت بشكل كبير في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.

ولفت البيان إلى أن الجانبين استعرضا، خلال اللقاء، تطورات الأوضاع التي يشهدها اليمن والبحر الأحمر وخليج عدن.

وفي الأثناء، قالت وزارة الداخلية اليمنية، أمس، إن حملة أمنية مشتركة تمكنت من تطهير منطقة «وادي النسيل» بمديرية «مودية» بمحافظة «أبين» جنوبي اليمن من العناصر «الإرهابية والتخريبية».

وذكر موقع الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية أن الحملة الأمنية المكونة من قوات الشرطة بمحافظة «أبين» وقوات «الحزام الأمني» بمديرية «أحور» وقوات «اللواء الثالث دعم وإسناد» تمكنت من تطهير «وادي النسيل» من العناصر الإرهابية. وأضاف أن الحملة الأمنية نجحت في ضبط وتفكيك 18 عبوة ناسفة كانت جاهزة وموجهة مع ضبط وتحريز ألغام مضادة للدروع وعبوات ذات دواسات.

وأشار إلى أن «العناصر الإرهابية تقوم بتوزيعها وزرعها على الأشجار وقد عثر عليها مع الأجهزة الخاصة بتفجيرها عن بعد وتحريزها».

وأكد أن الحملة الأمنية المشتركة تمكنت من تطهير وتأمين الوادي وحققت أهدافها بنجاح.