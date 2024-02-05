فرنسا: لا استقرار في الشرق الأوسط دون حل الدولتين

عمّان (الاتحاد)

قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، إنه «لا أمان ولا استقرار دائم» في منطقة الشرق الأوسط من دون حل الدولتين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده سيجورنيه بمدينة القدس الغربية، أمس، عقب مباحثات أجراها مع مسؤولين إسرائيليين. وقال وزير الخارجية إنه «لا أمان ولا استقرار دائم في المنطقة من دون حل الدولتين، فلسطينية وإسرائيلية».

وطالب الوزير الفرنسي بوقف دائم لإطلاق النار ووقف معاناة المدنيين في غزة.

وأمس الأول، التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في عمان، نظيره الفرنسي في اجتماع بحث جهود التوصل لوقف كامل لإطلاق النار في غزة، وضمان حماية المدنيين واستمرار الجهود المشتركة لإيصال المساعدات الإنسانية المستدامة إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن الصفدي تحذيره من أن خطر توسع الحرب يزداد مع كل يوم تستمر فيه الحرب على غزة، مشدداً على ضرورة الشروع في تحرك دولي فوري وفاعل لوقفها وما تنتجه من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وقالت الوكالة إن الصفدي أكد ضرورة استمرار المجتمع الدولي في توفير الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأنروا» التي لا يمكن الاستغناء عنها وعن دورها في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، خصوصاً في غزة التي تواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وفي سياق متصل، قال المستشار الألماني أولاف شولتس لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مكالمة هاتفية أمس، إن حل الدولتين السبيل الوحيد لسلام دائم في الشرق الأوسط.

وأوضح المستشار الألماني بحسب بيان صادر عن الناطق باسمه: «وحده حل الدولتين عن طريق التفاوض يفتح آفاق التوصل إلى حل دائم للصراع في الشرق الأوسط، يجب أن ينطبق ذلك على غزة والضفة الغربية».