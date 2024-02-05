مباحثات سعودية بريطانية حول تطورات الأوضاع في غزة

مدريد (الاتحاد، وكالات)

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره البريطاني ديفيد كاميرون، أمس، تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من كاميرون.

وأضافت أن الجانبين تطرقا إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأن الأوضاع في غزة، إضافة إلى التعاون الثنائي بين البلدين.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، أمس، أن وزيرها خوسيه مانويل ألباريس سيقوم بجولة خليجية اليوم الثلاثاء، بهدف إيجاد حلول للأزمة في الشرق الأوسط، وبحث خطوات إقامة دولة فلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان، إن ألباريس سيزور عدة دول خليجية، وذلك في إطار سعيه للقاء الأطراف الرئيسية والفاعلة في المنطقة، وإيجاد حلول للأزمة في الشرق الأوسط، ولاسيما إقامة دولة فلسطينية.