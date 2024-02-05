المتحدث باسم الصليب الأحمر بالقطاع لـ«الاتحاد»: الأوضاع الإنسانية في غزة مأساوية

شعبان بلال (غزة، القاهرة)

وصف المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، هشام مهنا، الأوضاع الإنسانية في القطاع بأنها «مأساوية»، وتشهد تحولاً صعباً خاصة في الجنوب، معرباً عن خشيته من اتساع رقعة العمليات العسكرية في مدينة خان يونس التي اضطرت آلاف الأسر للنزوح منها نحو مدينة رفح.

وقال مهنا في حوار مع «الاتحاد» إن عدداً قليلاً من المستشفيات مازالت تكافح للبقاء قيد العمل في مدينة خان يونس، مثل «مجمع ناصر الطبي» ومستشفى «الأمل» التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى غزة الأوروبي، وبعضها أصبح داخل دائرة الخطر، ويمكن أن تخرج من الخدمة حال استمرار الأعمال العدائية في محيطها.

وشدد على أن هناك صعوبة في وصول سيارات الإسعاف للمصابين ونقلهم للمستشفيات، وقد اضطر العديد من الأهالي الذين كانوا نازحين في خان يونس في خيام ومستشفيات وملاجئ، للخروج في دروب أمنية شديدة الخطورة بحثاً عن ملاذ آمن آخر في مدينة رفح.

وحول أزمة النزوح نحو جنوب القطاع، أوضح المسؤول في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن مدينة رفح كان يقطنها 300 ألف نسمة قبل الحرب، والآن يتكدس بها أكثر من مليون ونصف المليون نازح في خيام عشوائية وظروف بائسة.

وحذر مهنا من تداعيات استمرار الحرب على تدهور الأوضاع الإنسانية أكثر فأكثر، معتبراً أن «عدم توقف الأعمال العدائية سيسفر عن سقوط المزيد من الأرواح بلا مبرر، والعديد يفقدون أسرهم وأحباءهم، علاوة على أن الكثير من الأطفال يولدون كل يوم في ظل هذه الحرب والكابوس».

وذكر متحدث الصليب الأحمر أن «هناك انتشاراً للأمراض والأوبئة في غزة بشكل واسع مع تراجع القدرة الاستيعابية للمستشفيات لمواجهة هذه التحديات الخطيرة، بجانب مخاطر مجاعة تلوح في شمال القطاع، لدرجة أن بعض الأهالي اضطروا لاستبدال الدقيق بعلف الحيوان وطحنه من أجل توفير الخبز لأسرهم بسبب عدم وصول المساعدات الإنسانية نتيجة القصف المتواصل، وأن ما يصل إلى الشمال لا يذكر مقارنة بحجم الاحتياجات».

واعتبر مهنا أنه من المستحيل تحقيق أي استجابة إنسانية فاعلة على أرض الواقع يمكن أن تحدث تغييراً إيجابياً ولو بسيطاً في جنوب غزة، ومن الصعوبة البالغة توفير الاحتياجات الإنسانية، رغم الجهود المبذولة لأن الاحتياجات أكبر بكثير من القدرة الاستيعابية للفرق العاملة.

وشدد على ضرورة وقف الأعمال العدائية، وتوفير الحماية الفورية للمدنيين والمستشفيات بمن فيها من طواقم طبية ومصابين وجرحى ومدنيين، وحماية الطواقم الإنسانية العاملة على الأرض وإتاحة الفرصة لها لتحقيق أهدافها المنقذة للحياة.

واختتم متحدث الصليب الأحمر حديثه لـ«الاتحاد» بتأكيده على ضرورة السماح لفرق الدعم الإنساني والمساعدات بالتدفق بشكل مستمر وغير منقطع عبر معبر رفح بشكل آمن يضمن إيصال الدعم والأساسيات لمئات آلاف النازحين في مختلف أنحاء قطاع غزة.