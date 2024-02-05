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الاتحاد الأوروبي: وقف تمويل «الأونروا» يعرض حياة مئات الآلاف للخطر

شاحنة تحمل شعار «الأونروا» تعبر إلى مصر من غزة عند معبر رفح (رويترز)
6 فبراير 2024 01:04

بروكسل (وكالات)

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حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، من أن وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» سيكون «غير متناسب وخطيراً، ويعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر».
وقال جوزيب بوريل في مقال نشره في مدونته: «اتخذت الوكالة إجراءات فورية، وفتحت تحقيقاً بعد أن اتهمت إسرائيل عدداً صغيراً من موظفيها بالتورط في هجوم 7 أكتوبر».
وأضاف «المزاعم الموجهة ضد موظفي الأونروا خطيرة، ويجب ألا يفلت أي مسؤول من العقاب، إلا أن الأونروا استجابت على الفور، وتم إنهاء عقود الموظفين المتهمين».
وقال بوريل إنه «واثق من أنه سيتم استكماله بإطلاق تحقيق خارجي مستقل قبل استحقاق الدفعة التالية من المفوضية الأوروبية في نهاية الشهر».

الاتحاد الأوروبي
الأونروا
فلسطين
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إسرائيل
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جوزيب بوريل
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