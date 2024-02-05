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روسيا تعلن إحباط هجوم بسيارة مفخخة في القرم

قوات روسية في شبه جزيرة القرم
5 فبراير 2024 23:58

أعلنت أجهزة الأمن الروسية، اليوم الاثنين، توقيف ثلاثة أشخاص كانوا يُعدّون لهجوم بسيّارة مفخخة تستهدف مسؤولًا محليًا في شبه جزيرة القرم.
وقالت الأجهزة، في بيان "أوقف عناصر من أجهزة الأمن الروسية مجموعة أشخاص (...) كانوا يعدّون لتفجير سيارة مملوكة لأحد ممثلي سلطات القرم في سيمفيروبول".
وأشار المصدر نفسه إلى أن الموقوفين هم مواطنون روس و"أدلوا باعترافات"، مشيرا إلى ضبط عبوة ناسفة مصنوعة من لغم مضاد للدبابات.
وفتحت أجهزة الأمن الروسية تحقيقا بشبهة "الإعداد لعمل إرهابي" و"تهريب متفجّرات".
وقُتل أو أصيب الكثير من المسؤولين المحليين في شبه جزيرة القرم في هجمات على مدى العامين الماضيين.

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المصدر: وكالات
شبه جزيرة القرم
هجوم
سيارة مفخخة
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