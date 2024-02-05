بدء محاكمة الزعيم السياسي لصرب البوسنة

بدأت رسميا، الاثنين، محاكمة الزعيم السياسي لصرب البوسنة ميلوراد دوديك بتهمة رفض سلطة الممثل السامي الدولي لمراقبة الامتثال لاتفاق السلام، بتلاوة اللائحة الاتهامية، بعدما أرجئت مرارا منذ ديسبمر.

ويرأس دوديك "جمهورية صرب البوسنة" (صربسكا)، الكيان الصربي في البوسنة.

وهو متّهم بأنه صادق في يوليو 2023 على قانونين أقرهما برلمان صربسكا ونصّا على رفض تطبيق قرارات المحكمة الدستورية البوسنية وقرارات الممثل السامي في الكيان الصربي كريستيان شميت الذي سرعان ما ألغاهما.

يواجه دوديك، البالغ 64 عاما، عقوبة بالحبس تصل إلى خمس سنوات في حال إدانته وكذلك حظرا تلقائيا على ممارسته العمل السياسي.

لكنه سبق أن شدّد على أنه لن يرضخ لقرار محكمة الدولة البوسنية في العاصمة ساراييفو حيث تجرى المحاكمة.

وهذه المحاكمة غير مسبوقة في دول البلقان إذ لم يسبق أن حوكم مسؤول سياسي تحدى قرارات الممثل السامي.

وقالت المدعية العامة غوردانا بوسيليتشيتش، خلال الجلسة، إن دوديك أصدر القانونين "على الرغم من أنه كان يدرك أن قرارات الممثل السامي ملزمة، وفقا للسلطات (...) المعطاة له بموجب اتفاق السلام".

وحضر دوديك إلى قاعة المحاكمة الاثنين.