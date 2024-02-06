برلمان السنغال يقر تأجيل الانتخابات الرئاسية

وافق البرلمان السنغالي على تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 15 ديسمبر رغم احتجاجات عامة. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان الرئيس ماكي سال غير المسبوق يوم السبت عن التأجيل.

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات خارج البرلمان أثناء مناقشة النواب لقانون تأجيل الانتخابات الذي اقترح في البداية تأجيل الموعد من 25 فبراير إلى 25 أغسطس وإبقاء سال في السلطة حتى تنصيب خليفته.

وبحلول المساء، وقبل التصويت النهائي مباشرة، جرى تعديل مشروع القانون لاقتراح موعد لاحق للانتخابات في 15 ديسمبر، وتمت الموافقة عليه بأغلبية 105 أعضاء في البرلمان المؤلف من 165 مقعدا.



