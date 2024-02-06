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الثلوج تعيق عودة ملايين الصينيين إلى ديارهم للاحتفال بعيد الربيع

الثلوج تعيق عودة ملايين الصينيين إلى ديارهم للاحتفال بعيد الربيع
6 فبراير 2024 12:15

أعاقت الأمطار المتجمدة وتساقط الثلوج وتجمع الجليد حركة المرور في وسط وشرق الصين، في الوقت الذي يسافر فيه ملايين الأشخاص إلى ديارهم قبل عطلة عيد الربيع، وسط برد قارس اجتاح أجزاء من البلاد خلال الأسبوع الماضي.

وكان إقليما هونان وهوبي الأكثر تأثرا بالطقس القاسي الذي تفاقم في مطلع الأسبوع، ما أدى إلى تباطؤ حركة المرور على الطرق السريعة وإلغاء مئات من رحلات القطارات.
وتتزامن اضطرابات السفر مع أكبر عملية سفر جماعي في العالم حيث يتدفق الملايين إلى منازلهم لرؤية عائلاتهم بمناسبة العام الصيني الجديد.

وخلال الأيام القليلة الماضية، أظهرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية مسافرين تقطعت بهم السبل في القطارات أو محاصرين في السيارات على الطرق السريعة المغطاة بالثلوج في عدة مدن، بما في ذلك جينغتشو.

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وقالت وسائل إعلام محلية إنه تم تأخير أو تعليق مئات من رحلات القطارات، وتقطعت السبل بحشود من الركاب في محطات السكك الحديدية في ووهان. وأفاد تلفزيون الصين المركزي بأن مدارج مطار تيانخه في ووهان أُغلقت مؤقتا اليوم الثلاثاء.

ولقي شخصان على الأقل حتفهما في حوادث مرتبطة بالثلوج. وذكرت تقارير لوسائل إعلام رسمية أن شخصا في هوبي وآخر من إقليم هونان الجنوبي لقيا حتفهما عندما انهارت مظلات في سوقين للمزارعين تحت وطأة الثلوج الكثيفة.

ومن المتوقع أن يستمر الطقس القاسي لبضعة أيام أخرى، وذلك وفقا لإذاعة إدارة الطوارئ الوطنية. ورفعت عدة مدن مستوى تحذيرات الطقس وخطط الاستجابة للطوارئ.
وتوقع المرصد المركزي للأرصاد الجوية في الصين هطول المزيد من الأمطار والثلوج واستمرار البرد القارس في الجنوب في النصف الأول من هذا الأسبوع، وأن تتحسن الظروف الجوية ابتداء من يوم الخميس.

المصدر: وكالات
الثلوج
الصين
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