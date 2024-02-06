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المزارعون الإسبان ينظمون احتجاجات

المزارعون الإسبان ينظمون احتجاجات
6 فبراير 2024 19:47

انضم المزارعون في إسبانيا إلى نظرائهم المزارعين في ألمانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى والذين احتجوا مؤخرا، واستقلوا جراراتهم اليوم الثلاثاء، لإغلاق الطرق السريعة وطرق المناطق الريفية وطرق الوصول إلى الموانئ والأسواق الكبيرة والمناطق الصناعية.

وبدأت المظاهرات في ساعات الصباح الباكر في العديد من المناطق، بما فى ذلك مدريد وبرشلونة وفالنسيا ومالقة وسرقسطة.

وأدت عمليات الحصار فى بعض الحالات إلى اختناقات مرورية امتدت لعدة كيلومترات. ويطالب المزارعون بأسعار عادلة لمنتجاتهم، والإبقاء على التخفيض الضريبي لوقود الديزل المخصص للأغراض الزراعية، وفرض ضوابط أكثر صرامة على الواردات من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والحد من البيروقراطية وغيرها من الامتيازات .


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