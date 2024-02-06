عاصفة ثلجية «تاريخية» تشلّ كندا

مونتريال (وكالات)

أصيبت مقاطعة نوفا سكوشا الواقعة في أقصى شرق كندا بشلل تامّ أمس، من جرّاء عاصفة ثلجية «تاريخية» تسبّبت بتساقط متر من الثلج خلال يومين فقط، في وضع دفع بالسلطات لطلب المساعدة من الجيش لإزالة الثلوج. وتسبّبت الثلوج بشلل في شبكة النقل وبانقطاعات في التيار الكهربائي، كما دفعت بالعديد من الشركات والمدارس والمؤسسات والمتاجر لإغلاق أبوابها.

وقال خبير في الأرصاد الجوية إنّ «كميات قياسية من الثلوج سقطت» خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم، واصفاً العاصفة الثلجية بـ«التاريخية».

وتداول العديد من السكان على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً للعاصفة، أظهر بعضها تراكمات ثلجية تسدّ أبواب منازلهم أو تتجاوز بارتفاعها أسطح منازل أخرى، بينما بدت في مشاهد أخرى سيارات مدفونة بالكامل تحت الثلج.

الى ذلك، تسببت الأمطار الغزيرة والرياح القوية في إصابة أجزاء من ولاية كاليفورنيا الأميركية بالشلل وأسفرت عن مقتل العديد من الأشخاص. وأعلنت السلطات حتى الآن عن مقتل ثلاثة أشخاص جراء العاصفة.

وتسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات طينية وغمرت الطرق وشلت إمدادات الطاقة. وذكر موقع «باور أوتدج»، أن الكهرباء انقطعت مؤقتاً عن مئات الآلاف من المنازل.