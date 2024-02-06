الرئيس الألماني يعرب عن تمنياته بالشفاء للملك تشارلز

أعرب الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير عن تمنياته لملك بريطانيا تشارلز الثالث بالشفاء العاجل فيما يخضع للعلاج من نوع من السرطان لم يتم الكشف عنه.

وكتب شتاينماير في خطاب، وفقا لما ذكر مكتب الرئيس اليوم الثلاثاء: "سمعت بمرضك ببالغ الأسى. اسمح لي بأن أقدم أطيب تمنياتي بشفاء عاجل وتام، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مواطني الألمان".

وذكر: "إنني واثق من أنك لدى أمهر الأيادي الطبية". وأضاف شتاينماير: "إنك صديق حميم لألمانيا وإنى ممتن للغاية لهذه الصداقة. وأقدر محادثاتنا بشدة وأتطلع إلى مواصلتها قريبا.

أتمنى لك، وللملكة كاميلا والعائلة الملكية كلها، الكثير من القوة في الأسابيع المقبلة".

وأعلن قصر باكنجهام أمس الاثنين أن الملك تشارلز تم تشخيص إصابته بنوع من أنواع السرطان، وبدأ تلقي العلاج بانتظام، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه ميديا).