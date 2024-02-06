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تركيا.. مقتل شخصين بهجوم إرهابي

عناصر من الشرطة بعد إطلاق نار خارج محكمة تشاجلايان في إسطنبول (رويترزّ)
7 فبراير 2024 01:31

اسطنبول (وكالات)

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قتلى وجرحى في هجوم مسلح بإسطنبول

قُتل مهاجمان وأصيب 6 أشخاص، من بينهم ثلاثة من ضباط الشرطة، إثر وقوع «هجوم إرهابي» عند أكبر محكمة في إسطنبول، أمس، بحسب ما ذكره وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا. وأفاد يرلي كايا على منصة «إكس»، بأن المهاجمين ينتمون إلى «جبهة-حزب التحرر الشعبي الثوري» اليسارية المتطرفة، التي كانت قد نفذت هجمات بتركيا في الماضي. 
وفي معرض تعليقه على الأمر، قال يرلي كايا، إن الاعتداء وقع، أمام البوابة «سي» لقصر العدل بإسطنبول. وأضاف تم قتل منفذي الهجوم وهما رجل وامرأة، فيما أصيب 5 أشخاص بينهم 3 عناصر أمن. ولم يتضح على الفور السبب وراء شن الهجوم. 
وأفادت وكالة أنباء «الأناضول» التركية، بأنه قد تم إطلاق نار من قبل شخص أو أشخاص مجهولين، في الساحة التي يطل عليها قصر «تشاجلايان» العدلي، بدون معرفة الأسباب على الفور. وأضافت أنه وبحسب المعلومات الأولية، فقد قُتل شخصان وأصيب 3 آخرون بينهم عنصراً شرطة، جراء إطلاق النار. وعلى إثر الحادث، وصل إلى الموقع عدد كبير من عناصر الأمن وفرق الإسعاف. من ناحية أخرى، أعلن وزير العدل يلماز تونش، أن مكتب المدعي العام في إسطنبول بدأ تحقيقاً قضائياً بشأن الحادث.

تركيا
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الهجمات الإرهابية
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