«الصليب الأحمر»: إجلاء 8000 شخص من مستشفى الأمل بغزة

جنيف (الاتحاد)

أُجلي ثمانية آلاف شخص تقريباً من مستشفى الأمل المحاصر بالقتال في جنوب قطاع غزة، فيما لا يزال نحو 300 شخص عالقين بينهم مسنّون، حسبما قال الصليب الأحمر الثلاثاء.

وقال الناطق باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، توماسو ديلا لونغا، خلال مؤتمر صحافي في جنيف: «إن الوضع الإنساني في قطاع غزة أكثر من كارثي».

وأضاف: «ترك 8000 نازح كانوا قد لجأوا إلى مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني التابع لنا في خان يونس أي مستشفى الأمل، المستشفى، أمس الأول.

وتابع: هناك أيضاً حالياً نحو مئة مسنّ، وأصحاب إعاقات لم يتمكنوا من مغادرة المستشفى و80 مريضاً و100 موظف ومتطوع.. ما زالوا في الداخل.

وقال توماسو ديلا لونغا، إن مستشفى الأمل محاصر منذ أكثر من أسبوعَين بمعارك محتدمة، «وتعرّض للقصف عدة مرات»، بما في ذلك يوم الجمعة الماضي، حين أدّى القتال إلى مقتل مسؤول قسم الشباب والمتطوعين في الهلال الأحمر الفلسطيني.

ويُعدّ مستشفى الأمل أحد أهم المستشفيات في المدينة إلى جانب مستشفى ناصر المحاصر أيضاً بسبب القتال.

وأكدت مصادر طبية في القطاع، أمس، أن الجيش الإسرائيلي شدد حصاره على مستشفى ناصر الحكومي، محذرة من خطورة تلك الخطوة على حياة السكان.

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي يضع حياة 300 كادر طبي و450 جريحاً و10 آلاف نازح في دائرة الخطر المباشر، جراء الحصار المفروض على المستشفى.

ويعاني المستشفى نقصاً حاداً في أدوية التخدير والعناية المركزة ومستلزمات وخيوط العمليات الجراحية، ومن المتوقع أن تتوقف أن المولدات الكهربائية في المستشفى خلال 4 أيام نتيجة نقص الوقود ما يعرض حياة المرضى والمصابين للخطر.

من جهتها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن هناك «قصفاً عنيفاً وإطلاق نار متواصلاً في محيط مستشفى الأمل التابع لها في خان يونس، وهو ما أدى إلى تطاير الشظايا على المستشفى».

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أمس، بارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 27 ألفاً و585 قتيلاً و66 ألفاً و978 مصاباً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت أنه في «اليوم الـ 123 للهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام».