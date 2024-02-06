«التعاون الإسلامي» تدعو إلى الحوار إزاء التطورات في السنغال

عواصم (وكالات)

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه، أمس، جميع الأطراف السياسية في السنغال إلى ترجيح الحوار لمواجهة التحديات السياسية والتطورات التي تواجهها.

وأعرب الأمين العام، في بيان، عن تضامنه مع الشعب السنغالي، مستذكراً في الوقت ذاته الدور المهم الذي تضطلع به السنغال داخل منظمة التعاون الإسلامي.

وكان رئيس السنغال، ماكي صال، ألغى السبت الماضي مرسوماً يحدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير الجاري، وذلك بعد تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري بشأن ملف الانتخابات.

كما أعلن في الوقت نفسه إطلاق حوار وطني مفتوح بهدف تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة وشاملة، كما جدد تمسكه بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية.

وفي الأثناء، وافقت أغلبية نواب البرلمان السنغالي على تأجيل الانتخابات الرئاسية في البلاد، التي كان من المقرر إجراؤها في 23 فبراير الجاري.

وبعد نقاش عاصف تحت قبة البرلمان في وقت متأخر من مساء أمس الأول، وافق 105 من أصل 165 نائباً في البرلمان على تأجيل إجراء الانتخابات حتى 15 ديسمبر المقبل.

وانتهت جلسة البرلمان بمشاهد فوضوية، حيث قامت الشرطة المسلحة بإخراج نواب المعارضة من القاعة.