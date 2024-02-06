الأربعاء 7 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«التعاون الإسلامي» تدعو إلى الحوار إزاء التطورات في السنغال

حسين طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
7 فبراير 2024 01:30

عواصم (وكالات) 

أخبار ذات صلة
برلمان السنغال يقر تأجيل الانتخابات الرئاسية
الاتحاد الأفريقي يدعو السنغال لإجراء الانتخابات سريعاً

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه، أمس، جميع الأطراف السياسية في السنغال إلى ترجيح الحوار لمواجهة التحديات السياسية والتطورات التي تواجهها.
وأعرب الأمين العام، في بيان، عن تضامنه مع الشعب السنغالي، مستذكراً في الوقت ذاته الدور المهم الذي تضطلع به السنغال داخل منظمة التعاون الإسلامي.
وكان رئيس السنغال، ماكي صال، ألغى السبت الماضي مرسوماً يحدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير الجاري، وذلك بعد تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري بشأن ملف الانتخابات.
كما أعلن في الوقت نفسه إطلاق حوار وطني مفتوح بهدف تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة وشاملة، كما جدد تمسكه بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية.
وفي الأثناء، وافقت أغلبية نواب البرلمان السنغالي على تأجيل الانتخابات الرئاسية في البلاد، التي كان من المقرر إجراؤها في 23 فبراير الجاري.
وبعد نقاش عاصف تحت قبة البرلمان في وقت متأخر من مساء أمس الأول، وافق 105 من أصل 165 نائباً في البرلمان على تأجيل إجراء الانتخابات حتى 15 ديسمبر المقبل.
وانتهت جلسة البرلمان بمشاهد فوضوية، حيث قامت الشرطة المسلحة بإخراج نواب المعارضة من القاعة.

السنغال
انتخابات السنغال
الرئيس السنغالي
منظمة التعاون الإسلامي
آخر الأخبار
حاكم الشارقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يصدر قراراً إدارياً بشأن ضوابط صيد الأسماك في مدينة كلباء
اليوم 16:06
رؤية فنية: منتخب الأردن عطل قوة «شمشون» بالخداع «التكتيكي»
الرياضة
رؤية فنية: منتخب الأردن عطل قوة «شمشون» بالخداع «التكتيكي»
اليوم 16:00
محمد بن راشد
علوم الدار
محمد بن راشد يشهد تخريج الدورة الـ48 من المرشحين الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية
اليوم 15:58
أكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية تشارك في القمة العالمية للحكومات
علوم الدار
أكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية تشارك في القمة العالمية للحكومات
اليوم 15:46
خريج مدرسة ريال مدريد يتحدى «الملكي»!
الرياضة
خريج مدرسة ريال مدريد يتحدى «الملكي»!
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©