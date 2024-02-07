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قتلى بانهيار أرضي في الفلبين

قتلى بانهيار أرضي في الفيليبين
7 فبراير 2024 14:51

لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 31 آخرون بجروح، بعدما أدّى انهيار أرضي إلى دفن حافلتين وركّابهما، بالإضافة إلى عدّة منازل في منطقة جبلية في جنوب الفلبين، حسبما أفادت السلطات الأربعاء.

وقال رئيس إدارة الكوارث الإقليمي إدوارد ماكابيلي، إنّ الانهيار الأرضي وقع في ماسارا في إقليم دي دافاو دي أورو في جزيرة مينداناو، ممّا أدّى إلى محاصرة ما لا يقل عن 20 شخصاً داخل حافلتين.

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وتقوم فرق إنقاذ من مختلف أنحاء المنطقة بالبحث في الموقع المغطّى بالطين، وفق ماكابيلي.
في هذه الأثناء، أُجبرت 285 عائلة على إخلاء منازلها في ماسارا وفي أربع قرى مجاورة، حسبما أضاف رئيس إدارة الكوارث الإقليمي.

المصدر: وكالات
الفلبين
انهيارات أرضية
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