إلغاء مئات الرحلات بمطار ميونخ بسبب إضراب موظفي الخدمات

من المقرر إلغاء أكثر من نصف جميع الرحلات في مطار ميونيخ جنوبي ألمانيا اليوم الأربعاء، بسبب إضراب موظفي الخدمات الأرضية لدى شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران في إطار النزاع بين الموظفين والشركة بشأن الأجور.

وأعلن المطار أن عدد الرحلات المتأثرة بالإضراب يبلغ حوالي 400 رحلة سفر ووصول من إجمالي 730 رحلة تقوم كل شركات الطيران بتسييرها في الوضع الطبيعي، ولفت المطار إلى أن كل هذه الرحلات تشغلها لوفتهانزا والشركات المملوكة لها بشكل شبه حصري.

وتابع المطار أن هذا هو السبب في أن الصالة رقم 2 كانت هادئة للغاية، بينما كان العمل يسير في المقابل بشكل طبيعي في الصالة رقم 1.

وكانت نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات بألمانيا دعت أيضا موظفي الخدمة الأرضية في مطارات فرانكفورت وهامبورج وبرلين ودوسلدورف، إلى الإضراب. وكانت لوفتهانزا ألغت ما يتراوح بين 80 و 90% من الرحلات المجدولة البالغ عددها 1000 رحلة كإجراء احترازي .