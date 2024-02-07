«لا فائز» بالانتخابات التمهيدية في «نيفادا»

لاس فيغاس (وكالات)

تعرّضت المرشحة الرئاسية للحزب الجمهوري نيكي هيلي لهزيمة «محرجة» في الانتخابات التمهيدية بولاية نيفادا، أمس، بعد أن اختار الناخبون التصويت على خيار «لا أحد من هؤلاء المرشحين»، فيما حقّق الرئيس جو بايدن فوزاً سهلاً في انتخابات الديمقراطيين بالولاية نفسها، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

ولم يشارك المرشّح الجمهوري البارز دونالد ترامب، في هذه الانتخابات التي تظلّ «رمزية»، ولا تمنح أيّ أفضلية للمرشحين المحتملين، إذ اختار بدلاً من ذلك التركيز، على المؤتمرات الحزبية التي تعقد اليوم، والتي تشكل مفتاح الفوز بالترشيح النهائي للجمهورين لخوض غمار انتخابات نوفمبر المقبل. وتشكل هذه النتائج «إحراجاً» للسفيرة السابقة، التي تطمح للظفر بترشيح الحزب الجمهوري أمام منافس قوي مثل ترامب. وأصبحت هيلي أول مرشحة رئاسية من أي من الحزبين تخسر السباق أمام «لا أحد من هؤلاء المرشحين» منذ طرح هذا الخيار في ولاية نيفادا عام 1975، وفق «أسوشييتد برس».