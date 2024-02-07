الخميس 8 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الصادرات الأوكرانية عبر البحر الأسود تصل لمستويات ما قبل الأزمة

سفينة أوكرانية محملة بالحبوب في البحر الأسود (أ ف ب)
8 فبراير 2024 01:21

كييف (وكالات)

أخبار ذات صلة
«الناتو» يحث الكونجرس الأميركي على تمرير المساعدات لأوكرانيا
مستشار الأمن القومي الأميركي واثق بمواصلة دعم أوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

كتب رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال أمس، عبر تطبيق «تليجرام»، أن بلاده صدرت شحنات تبلغ زنتها 20 مليون طن، معظمها من المنتجات الزراعية الأوكرانية، عبر البحر الأسود في غضون الستة أشهر التي أعقبت انسحاب الأسطول الروسي.  
وقال شميهال: «70% من هذه الشحنات هي منتجات زراعية من مزارعينا».   وبصورة إجمالية توجهت أكثر من 660 سفينة شحن إلى 32 دولة في فترة الستة أشهر هذه. وتم تحقيق المستويات الشهرية للصادرات عبر البحر فيما قبل الأزمة في يناير.  وتم شحن 60 % من الصادرات بقيمة ما يوازي أكثر من  2.8 مليار يورو عبر البحر في يناير.
وفي وقت سابق، أفاد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيبحث آلية جديدة للسماح بصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته المرتقبة لتركيا.
وقال مسؤول تركي، إنه من المتوقع أن يزور بوتين تركيا يوم 12 فبراير للقاء أردوغان فيما ستكون أول زيارة للزعيم الروسي إلى دولة عضو في حلف شمال الأطلسي منذ بدء الأزمة في فبراير2022.
وقال فيدان: إن هناك جهوداً لإيجاد طرق جديدة لنقل الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.

البحر الأسود
حبوب البحر الأسود
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
صادرات الحبوب
آخر الأخبار
دمار واسع في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اليوم.. القاهرة تحتضن جولة جديدة من مفاوضات التهدئة في غزة
اليوم 01:22
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
الأخبار العالمية
العراق يطالب واشنطن بالعودة إلى المفاوضات لبحث مستقبل «التحالف»
اليوم 01:22
مركز إيواء مؤقت للنازحين في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: «انتشار مقلق» للأمراض في غزة
اليوم 01:22
سفينة أوكرانية محملة بالحبوب في البحر الأسود (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الصادرات الأوكرانية عبر البحر الأسود تصل لمستويات ما قبل الأزمة
اليوم 01:21
تفاقم الظاهرة يضع تونس أمام تحديات أمنية واجتماعية واقتصادية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. تحذيرات من تداعيات استمرار الهجرة غير الشرعية
اليوم 01:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©