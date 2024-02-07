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العراق يطالب واشنطن بالعودة إلى المفاوضات لبحث مستقبل «التحالف»

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
8 فبراير 2024 01:22

القاهرة (وكالات) 

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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أمس، أن وزير الخارجية فؤاد حسين أكد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على ضرورة العودة إلى الحوار وطاولة المفاوضات لبحث مستقبل التحالف العسكري الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق.
وبدأت المحادثات بين البلدين في يناير، لكن بعد أقل من 24 ساعة قُتل ثلاثة جنود أميركيين في هجوم على الحدود السورية الأردنية، ما أدى الى توقف المحادثات منذ ذلك الحين.
وقال بيان الخارجية العراقية إن حسين شدد خلال مكالمته مع بلينكن على رفض الحكومة العراقية لمثل هذه الهجمات وأبلغه أن «العراق ليس ساحة لتصفية الحسابات بين الدول المتخاصمة».
وللولايات المتحدة 2500 جندي في العراق يقدمون المشورة والمساعدة للقوات المحلية لمنع عودة تنظيم «داعش» الإرهابي الذي سيطر في عام 2014 على أجزاء كبيرة من العراق وسوريا قبل هزيمته. 
ويحرص العراق بعد الانسحاب على إقامة علاقات ثنائية مع أعضاء التحالف، بما في ذلك التعاون العسكري في مجال التدريب والعتاد.
وطالب حسين رسمياً وزارة الخزانة الأميركية بإعادة النظر في العقوبات التي فرضتها على العديد من البنوك العراقية، وتساءل عما إذا كانت تلك العقوبات قد فرضت بسبب قضايا الامتثال أو «لأسباب سياسية أخرى».

العراق
وزارة الخارجية العراقية
أميركا
أنتوني بلينكن
قوات التحالف
قوات التحالف الدولي
فؤاد حسين
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