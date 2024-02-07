«الرئاسي اليمني» يجدد التزامه بنهج السلام الشامل والعادل

عدن (الاتحاد)

جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني الالتزام بنهج السلام الشامل والعادل، مؤكداً دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة لإحياء مسار السلام في اليمن.

جاء ذلك، خلال استقبال رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أمس، مبعوث الولايات المتحدة الأميركية تيموثي ليندركينج، والسفير الأميركي لدى اليمن ستيفين فايجن.

وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في كافة المجالات، والدعم الأميركي المطلوب لتعزيز موقف الاقتصاد اليمني، بما في ذلك تخفيف المعاناة الإنسانية التي صنعتها جماعة الحوثي.

وأكد الرئيس التزام المجلس والحكومة، بنهج السلام الشامل والعادل في اليمن بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً واقليمياً ودولياً، وعلى وجه الخصوص قرار مجلس الأمن 2216.

كما أكد دعم مجلس القيادة والحكومة للجهود التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة لإحياء مسار السلام في اليمن.

وفي الأثناء، قتل طفل وأصيب شقيقه بقصف حوثي، استهدف حياً سكنياً، أمس، في مدينة تعز.

وأوضحت مصادر محلية، إن جماعة الحوثي شنت قصفاً مدفعياً على حي البعرارة، بمدينة تعز، حيث سقطت إحدى القذائف على منزل أحد اليمنيين، ما أدى إلى احتراقه.

واشارت المصادر، إلى أن القصف أدى إلى مقتل طفل وإصابة شقيقه بجروح بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.