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11 ألف جريح ومريض في غزة بحاجة عاجلة إلى العلاج

طفلة فلسطينية تسير بين الأنقاض في رفح (رويترز)
8 فبراير 2024 01:21

غزة (الاتحاد)

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قالت مصادر طبية في قطاع غزة أمس، إن 11 ألف جريح ومريض تعجز المستشفيات في قطاع غزة عن علاجهم، بسبب عدم توافر العلاج والمستلزمات الطبية، إضافة إلى خطورة وضعهم الصحي.
وأشارت المصادر إلى أن من بين 11 ألف جريح ومريض 7 آلاف جريح أصيبوا في الحرب، وهم بحاجة ماسة لإنقاذ حياتهم من خلال استكمال علاجهم خارج القطاع، لافتةً النظر إلى أنه يتم يومياً فقدان حياة جرحى ومرضى بسبب عدم توفر العلاج في مستشفيات القطاع، التي تعرض 90 % منها للأضرار.
وأفادت أن نحو 350 ألف مريض مصابون بالأمراض المزمنة يبحثون عن علاج في مستشفيات ومراكز القطاع ولا يجدونه مع استمرار منع تدفق إمدادات الدواء والغذاء، مبينة أن من بين هؤلاء أكثر من 10 آلاف مريض سرطان لم يحصلوا على جرعاتهم العلاجية منذ عدة أشهر، مما فاقم من وضعهم الصحي.
وبينت المصادر أن مرضى الكلى يصارعون الموت مع إعلان مستشفى «أبو يوسف النجار» في جنوب قطاع غزة عن عدم قدرته على استيعاب مئات مرضى غسيل الكلى الذين نزحوا من شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، وانقطعت بهم سبل العلاج.

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