غوتيريش يحذر من عواقب أي إجراء إسرائيلي على رفح

نيويورك (الاتحاد)

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس، من عواقب أي إجراء إسرائيلي على مدينة رفح.

وعلق غوتيريش في كلمة ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، استعرض خلالها أولوياته في عام 2024، على تقارير تفيد بأن إسرائيل تستعد لعملية عسكرية ضد رفح قائلاً: «سيؤدي ذلك إلى تضخيم الكابوس الإنساني القائم، وستكون له عواقب إقليمية لا توصف». وشدد على «ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني فوراً في غزة، وإطلاق سراح الأسرى جميعهم دون قيد أو شرط».

وذكر غوتيريش، أن «الحالة الراهنة في غزة تشكل جرحاً نازفاً في ضميرنا الجماعي يهدد المنطقة برمتها». ولفت إلى أن «العمليات العسكرية الإسرائيلية تسببت في دمار وموت بغزة على نطاق واسع وبسرعة لا مثيل لهما» منذ أن أصبح أميناً عاماً للأمم المتحدة.

وشدد على ضرورة، أن «يؤدي وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، إلى إجراءات لا رجعة فيها نحو حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي».

وأوضح غوتيريش، أن السلام في العالم مهدد مع تزايد الصراعات والانقسامات الجيوسياسية. وأشار إلى أن الناس بحاجة إلى السلام والأمن والحياة الكريمة.