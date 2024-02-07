«الناتو» يحث الكونجرس الأميركي على تمرير المساعدات لأوكرانيا

حث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم الأربعاء، الكونجرس الأميركي على تمرير مساعدات بقيمة ما يزيد على 110 مليارات دولار لأوكرانيا.

وقال ستولتنبرج إنه من الضروري أن يوافق الكونجرس الأميركي على تمويل أوكرانيا ، وأضاف "أن ذلك يصب في مصلحتنا الأمنية".

وكان مستشارو الأمن القومي للدول الأعضاء في الحلف يحضرون اجتماعا في مقر حلف شمال الأطلسي لمناقشة الجهود الجارية للاستثمار في الدفاع عن أوكرانيا وتوفير الدعم المستقبلي لها.

ووصف مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، الذي كان يتحدث بجوار ستولتنبرج، المحادثات السياسية الأميركية الداخلية المطولة في الكونجرس بشأن تمويل أوكرانيا بأنها "تتسم بقدر كبير من التأرجح".

وأضاف أن "التاريخ سيسجل أي فشل في تقديم نوع المساعدة المتضمنة في الحزمة التي تم طرحها هذا الأسبوع". ولم يتمكن الديمقراطيون والجمهوريون في الولايات المتحدة من تمرير المساعدات المالية لأوكرانيا،وسط انغماسهم في خلاف حول سياسة الهجرة الأميركية، وتشكيك بعض الجمهوريين، خاصة أولئك الأعضاء في مجلس النواب، في الدعم الأميركي لأوكرانيا.