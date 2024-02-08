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علييف يفوز بولاية رئاسية خامسة في أذربيجان

علييف يغادر مركز اقتراع بعد الإدلاء بصوته، في مدينة خانكيندي في منطقة كاراباخ
8 فبراير 2024 07:24

فاز رئيس أذربيجان إلهام علييف بولاية خامسة على التوالي بحصوله على أكثر من 90% من الأصوات، بحسب نتائج رسمية شبه نهائية صدرت ليل الأربعاء.

وعلييف (62 عاماً) الذي ورث السلطة بعد وفاة والده في 2003، حصل على 92% من الأصوات بحسب نتائج فرز الأصوات في الغالبية العظمى من مراكز الاقتراع، بحسب ما أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية مظهر باناخوف.
وقال باناخوف خلال مؤتمر صحافي إنّ "الشعب الأذربيجاني انتخب إلهام علييف رئيساً للبلاد".
وأضاف أنّ نسبة المشاركة في التصويت بلغت 67,7% من الناخبين.
وفور صدور النتيجة نزل الآلاف من أنصار الرئيس إلى شوارع العاصمة باكو للاحتفال بفوزه.

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المصدر: وكالات
إلهام علييف
الانتخابات الرئاسية
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