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الرئيس الصيني يدعو إلى تنسيق استراتيجي مع روسيا

بوتين يلتقي شي في الكرملين (أرشيفية)
8 فبراير 2024 17:50

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه يتعين على البلدين السعي إلى تحقيق تنسيق استراتيجي وثيق والدفاع عن سيادتهما وأمنهما ومصالحهما التنموية.
وذكر تلفزيون الصين المركزي أن شي قال، خلال مكالمة هاتفية مع بوتين اليوم الخميس، إنه يتعين على الجانبين أن يعارضا بحزم تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية.
ونقل عن شي قوله إنه يتعين على بكين وموسكو أيضا تنمية زخم جديد للتعاون والحفاظ على استقرار السلسلة الصناعية وسلسلة التوريد.
بدوره، قال يوري أوشاكوف المستشار في الرئاسية الروسية، اليوم الخميس، إن بوتين وشي رفضا، خلال المكالمة، ما وصفاه بالتدخل في شؤون الدول الأخرى.
وأضاف أن الزعيمين قالا إن سياستهما الخارجية ستهدف إلى إنشاء "نظام عالمي متعدد الأقطاب وأكثر عدالة"، مردفا أنه لا توجد خطط للزيارات المتبادلة والاجتماعات الشخصية بينهما في الوقت الراهن.
وتابع أن بوتين وشي ناقشا أيضا الوضع في أوكرانيا واتفقا على مواصلة الاتصالات الثنائية.

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المصدر: وكالات
شي جين بينج
شي جين بينغ
فلاديمير بوتين
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