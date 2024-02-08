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يناير الماضي الأكثر دفئا بين نظرائه منذ بداية التسجيل

لافتة تظهر درجة الحرارة في برشلونة (أرشيفية)
8 فبراير 2024 18:55

أعلنت خدمة "كوبرنيكوس"، المعنية بتغير المناخ والتابعة للاتحاد الأوروبي، أن درجات الحرارة العالمية خلال شهر يناير الماضي كانت أعلى من أي مستوى تم تسجيله خلال هذا الشهر منذ بداية التسجيلات.
وبحسب بيانات كوبرنيكوس اليوم الخميس، سجلت درجة حرارة هواء على سطح الأرض بمتوسط 13,14 درجة مئوية خلال الشهر الماضي، أي أعلى بـ 0,7 درجة عن المتوسط للفترة الزمنية المرجعية بين عامي 1991 و2020.
وأضافت الهيئة أن متوسط درجة الحرارة الذي سجل على مدار يناير 2024 كان أيضا مرتفعا بـ 1,66 درجة عن متوسط درجة الحرارة التقديري لشهر يناير في الفترة بين 1850 و1900، (أي قبل الثورة الصناعية). ووفقا للبيانات، فإن متوسط درجة الحرارة العالمية خلال الاثني عشر شهرا الماضية من فبراير 2023 إلى يناير 2024 كان أعلى من أي وقت مضى، حيث زاد بـ 0,64 درجة عن الفترة المرجعية بين 1991 و2020.
وقالت سامانثا بيرجس نائبة مدير الخدمة: "يبدأ عام 2024 بشهر قياسي- إنه ليس فقط شهر يناير الأكثر دفئًا على الإطلاق وفقا للتسجيلات، ولكننا شهدنا أيضًا فترة اثني عشر شهرًا تزيد بأكثر من 5ر1 درجة عن الفترة المرجعية السابقة للثورة الصناعية".
وأشارت بيرجس إلى أن حدوث تخفيض سريع للغازات المتسببة في الاحتباس الحراري هو الطريق الوحيد من أجل وقف ارتفاع درجات الحرارة العالمية. 

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المصدر: وكالات
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الاحتباس الحراري
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