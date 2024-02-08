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فنلندا تعلن قرارا بشأن حدودها مع روسيا

مهاجرون يصلون إلى حدود روسيا مع فنلندا
8 فبراير 2024 19:17

فنلندا تمدد إغلاق حدودها مع روسيا
أعلنت الحكومة الفنلندية، اليوم الخميس، استمرار إغلاق الحدود مع روسيا لشهرين آخرين حتى 14 أبريل المقبل. ويعني هذا الإجراء أيضا أنه سيظل من غير الممكن تقديم طلبات لجوء عند المعابر الحدودية.
كانت فنلندا، التي تحد روسيا من جهة الشرق لمسافة تصل لحوالي 1340 كيلومترا، قد بدأت تدريجيا في إغلاق المعابر الحدودية مع روسيا في نوفمبر الماضي.
وأوضحت الحكومة في هلسنكي بأنه "في ظل الظروف الحالية، يعد هذا إجراء ضروريا ومتناسبا، حيث تشكل الهجرة تهديدا خطيرا للأمن القومي والنظام العام في فنلندا".

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  • وزيرة الداخلية الفنلندية ماري رانتانين تتحدث عن الوضع على الحدود مع روسيا
    وزيرة الداخلية الفنلندية ماري رانتانين تتحدث عن الوضع على الحدود مع روسيا

وقالت وزيرة الداخلية الفنلندية ماري رانتانين "هناك المئات، إن لم يكن الآلاف، من المهاجرين الذين يقيمون حاليا بالقرب من الحدود على الجانب الروسي، في انتظار فرصة دخول فنلندا".
وفنلندا عضو في الاتحاد الأوروبي كما أنها باتت، منذ أبريل 2023، عضور في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

المصدر: د ب أ
فنلندا
إغلاق الحدود
روسيا وأوكرانيا
الهجرة
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