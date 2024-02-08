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أوكرانيا تحبط هجمات بطائرات مسيرة

آثار قصف ومعارك في أوكرانيا
8 فبراير 2024 20:12

أوكرانيا تحبط هجمات بطائرات مسيرة
قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الخميس، إن الدفاعات الجوية ووحدات متنقلة خاصة باستهداف الطائرات المسيرة أسقطت 11 من بين 17 من تلك الطائرات أطلقتها روسيا فوق أربع مناطق في البلاد.
وأضافت، في بيان، أن الطائرات المسيرة أُسقطت فوق مناطق أوديسا وميكولايف في الجنوب ودنيبروبتروفسك في الجنوب الشرقي وفينيتسا بوسط البلاد.
وذكر مسؤولون إقليميون أن الهجوم الروسي سبّب أضرارا مادية في مدينة ميكولايف وأصاب منشآت في مدينة أوديسا على البحر الأسود في الجنوب. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

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المصدر: وكالات
طائرات مسيرة
هجوم
أوكرانيا
أوديسا
ميكولايف
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