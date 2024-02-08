إعفاء قائد الجيش الأوكراني من منصبه

أعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، اليوم الخميس، إعفاء قائد الجيش فاليري زالوجني من منصبه.

وكتب عمروف، عبر منصات التواصل الاجتماعي "اليوم، اتخذ قرار بتغيير قيادة القوات المسلحة الأوكرانية. أنا ممتن بصدق لفاليري فيديروفيتش (زالوجني) على كل إنجازاته وانتصاراته".

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه طلب من زالوجني "البقاء ضمن فريقه"، بينما أقر القائد العسكري بأن على استراتيجية بلاده أن "تتغير وتتأقلم".

وعيّن زيلينسكي، الجنرال أولكسندر سيرسكي قائدا جديدا للجيش الأوكراني.

كان سيرسكي يتولى قيادة القوات البرية الأوكرانية.

ووصف زيلينسكي القائد الجديد بأنه "الجنرال الأكثر تمرسا في أوكرانيا"، لافتا إلى أنه قاد الدفاع عن كييف مع بداية الأزمة الحالية قبل نحو عامين، ثم الهجوم المضاد في خريف 2022 والذي أدى إلى استعادة منطقة خاركيف.

وترددت تكهنات، منذ مدة، عن نية الرئيس الأوكراني إقالة القائد العام للقوات المسلحة.

كان زيلينسكي أكد، مساء الأحد الماضي، أنه يفكر في إقالة كبير ضباط الجيش، وقال لمحطة "راي" الإيطالية إن "إعادة الضبط، بداية جديدة ضرورية بالتأكيد".

وأضاف الرئيس الأوكراني أن التغييرات في الموظفين يمكن أن تتجاوز زالوجني لتشمل "عددا من الشخصيات البارزة في الدولة، وليس فقط في مجال واحد مثل الجيش".

عُين زالوجني، البالغ من العمر 50 عاما، قائدا عاما للجيش الأوكراني قبل أشهر قليلة من الأزمة الحالية التي بدأت في فبراير 2022.

واستعادت القوات الأوكرانية، تحت قيادة زالوجني، بعض الأراضي في وقت لاحق.

ونفى زالوجني شائعات بأنه يريد استخدام إعجاب الجمهور واسع النطاق به لبدء حياته السياسية.