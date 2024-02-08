روسيا تعترض صواريخ أطلقت نحو منطقة حدودية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، اعتراض 12 صاروخا أطلقتها أوكرانيا في اتجاه منطقة بيلغورود الحدودية والتي غالبا ما تستهدفها كييف.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه قرابة الساعة الخامسة والنصف عصر الخميس (14,30 ت غ)، تمكنت الدفاعات الجوية الروسية من "تدمير" ما مجموعه 12 صاروخا من طرازي "أوراغان" و"آلدر".

فياتشسلاف غلادكوف، حاكم بيلغورود

بدوره، أشار حاكم المنطقة فياتشسلاف غلادكوف إلى أن الصواريخ تمّ اعتراضها "مع اقترابها من المدينة".

وسبق أن تعرضت منطقة بيلغورود لضربات بطائرات مسيرة وصواريخ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، بحسب السلطات الروسية.