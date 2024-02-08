الجمعة 9 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تعترض صواريخ أطلقت نحو منطقة حدودية

آثار قصف على مدينة بيلغورود الروسية (أرشيفية)
8 فبراير 2024 22:16

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، اعتراض 12 صاروخا أطلقتها أوكرانيا في اتجاه منطقة بيلغورود الحدودية والتي غالبا ما تستهدفها كييف.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه قرابة الساعة الخامسة والنصف عصر الخميس (14,30 ت غ)، تمكنت الدفاعات الجوية الروسية من "تدمير" ما مجموعه 12 صاروخا من طرازي "أوراغان" و"آلدر".

أخبار ذات صلة
أوكرانيا تحبط هجمات بطائرات مسيرة
القوات الروسية تهاجم مدينة أفدييفكا في أوكرانيا
  • فياتشسلاف غلادكوف، حاكم بيلغورود
    فياتشسلاف غلادكوف، حاكم بيلغورود

بدوره، أشار حاكم المنطقة فياتشسلاف غلادكوف إلى أن الصواريخ تمّ اعتراضها "مع اقترابها من المدينة". 
وسبق أن تعرضت منطقة بيلغورود لضربات بطائرات مسيرة وصواريخ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، بحسب السلطات الروسية.

المصدر: وكالات
بيلغورود
بيلجورود
هجوم
صواريخ
آخر الأخبار
حسام الملحم المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"9 ياردز كومينيكشنز"
اقتصاد
حسام الملحم المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"9 ياردز كومينيكشنز" لـ"الاتحاد": التخطيط الجيد أساس النجاح
اليوم 11:57
جهود الوساطة الإماراتية تنجح في اتمام عملية جديدة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا
الأخبار العالمية
جهود الوساطة الإماراتية تنجح في اتمام عملية جديدة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا
اليوم 11:49
«النخلة في عيون العالم» تعلن الفائزين في المسابقة
الترفيه
«النخلة في عيون العالم» تعلن الفائزين في المسابقة
اليوم 12:48
عروض تقنية في «أضواء الشارقة» بالحمرية
الترفيه
عروض تقنية في «أضواء الشارقة» بالحمرية
اليوم 12:40
الإمارات تطلق الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية
علوم الدار
الإمارات تطلق الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية
اليوم 12:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©