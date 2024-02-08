وفاة 11 شخصاً وفقدان 110 بانهيار أرضي في الفلبين

مانيلا (وكالات)

أعلنت الحكومة في إقليم «دافاو دي أورو» بجنوب الفلبين، أمس، أن حصيلة الوفيات في انهيار أرضي هائل وصلت إلى 11 شخصاً، إلى جانب أكثر من 100 مفقود.

وحدث الانهيار الأرضي مساء الثلاثاء، بالقرب من موقع تعدين عن الذهب في بلدة ماكاو في إقليم دافاو دي أورو على بعد نحو 965 كيلومتراً جنوب مانيلا.

وطمر الانهيار الأرضي حافلتين تقلان عمالاً من موقع التعدين وعدداً غير محدد من المنازل.

وقالت الحكومة الإقليمية: «استناداً إلى التقرير المبدئي، لقد سجلنا الآن 11 جثة جرى انتشالها من تحت الانهيار وتم إنقاذ 31 مصاباً». وأضافت «من ناحية أخرى، هناك 110 أشخاص مفقودون».

وقالت الحكومة الإقليمية إن أكثر من 5 آلاف ساكن من القرى المتضررة في «ماكاو» نزحوا ويقيمون الآن في مراكز إيواء.

وتضرب الأمطار الغزيرة الناتجة عن الموسم المطير بشمال شرق البلاد والضغط المنخفض منطقة «مينداناو» بجنوب البلاد منذ أواخر يناير.

وأسفرت الفيضانات والانهيارات الأرضية عن وفاة 16 شخصاً على الأقل وتضرر أكثر من 812 ألف شخص، بما في ذلك 398 ألفاً و158 شخصاً اضطروا للفرار من منازلهم منذ 28 يناير، بحسب الوكالة الوطنية للكوارث.