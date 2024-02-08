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واشنطن تمدد حالة الطوارئ الإنسانية بشأن أفغانستان

الرئيس الأميركي جو بايدن
9 فبراير 2024 01:36

واشنطن (وكالات)

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن تمديد حالة الطوارئ بشأن الأزمة الإنسانية الواسعة في أفغانستان واحتمال حدوث انهيار اقتصادي عميق في ذلك البلد الآسيوي. 
وقال بايدن في رسالة وجهها إلى الكونغرس إنه «قرر تمديد الطوارئ التي كانت ستنتهي في 11 من فبراير الجاري، لأن الأزمة الإنسانية واسعة النطاق في أفغانستان، بما في ذلك الاحتياجات العاجلة لشعب أفغانستان من الأمن الغذائي، ودعم سبل العيش والمياه والصرف الصحي والصحة والنظافة والمساعدة في المأوى، من بين الاحتياجات الإنسانية الأساسية الأخرى، وإمكانية تعمق الانهيار الاقتصادي في أفغانستان تشكل تهديداً غير مألوف وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة». وأضاف أن «الحفاظ على بعض ممتلكات بنك أفغانستان (DAB) الموجود في الولايات المتحدة من قبل المؤسسات المالية الأميركية له أهمية قصوى لمعالجة حالة الطوارئ الوطنية هذه ورفاهية شعب أفغانستان». 
وتابع أن «أطرافاً مختلفة بما في ذلك ممثلو ضحايا الإرهاب أكدت مطالبات قانونية ضد بعض ممتلكات DAB أو أشارت في ملفات المحكمة العامة إلى نيتها تقديم مثل هذه المطالبات»، مشيراً إلى الحظر الذي يخضع له البنك بموجب أمر تنفيذي أميركي. 
وأوضح أن «هذه الأسباب جعلته يقرر أن من الضروري استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 14064 فيما يتعلق بالأزمة الإنسانية واسعة النطاق في أفغانستان واحتمال حدوث انهيار اقتصادي عميق في البلاد».

أفغانستان
أميركا
جو بايدن
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