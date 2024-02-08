«الجامعة» تؤكد أهمية دعم المسار السياسي في ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي)

أكدت جامعة الدول العربية أمس، أهمية دعم المسار السياسي في ليبيا من خلال اعتماد نهج المصالحة الوطنية الشاملة كأساس يقود للاستقرار في الأراضي الليبية.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسين الهنداوي، خلال مشاركته في قمة الدول الأعضاء في اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا التي عقدت في برازافيل عاصمة الكونغو.

وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية بأن الأمين العام المساعد للجامعة أكد التزام الجامعة العربية بمسؤولياتها الأصيلة تجاه ليبيا والحفاظ على استقلالها ووحدة وسلامة أراضيها.

وأصاف البيان أن الهنداوي التقى بعدد من رؤساء الوفود المشاركة في القمة ووزراء ونواب وزراء الخارجية للدول الأعضاء في اللجنة لبحث التطورات المتعلقة بمشروع المصالحة الوطنية الليبية، والتنسيق في هذا الصدد بين جامعة الدول العربية والأطراف المحلية والدولية المعنية. وجاءت مشاركة الجامعة العربية بناء على دعوة من رئيس اللجنة رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو، حيث أكدت الجامعة تقديرها لجهود الكونغو في دفع مهام اللجنة قدماً.