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انتشال جثث 13 مهاجراً غير شرعي قبالة سواحل تونس

أرشيفية
9 فبراير 2024 01:36

تونس (الاتحاد)

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أعلن مسؤول قضائي تونسي، أمس، أنه تم انتشال جثث 13 مهاجراً غير شرعي بعد غرق قارب قبالة سواحل مدينة «الشابة» بينما لا يزال 27 آخرون في عداد المفقودين، في أحدث كارثة غرق مهاجرين.
وأوضح القاضي فريد بن جحا، المتحدث باسم محاكم سوسة والمنستير، أن القارب كان يقل 42 شخصاً كلهم سودانيون وتم إنقاذ اثنين.
وأبحر القارب من سواحل صفاقس الأربعاء، وفقاً للمسؤول.
وتواجه تونس منذ العام الماضي موجة قياسية من الهجرة وكوارث متكررة من غرق قوارب المهاجرين من أفريقيا جنوبي الصحراء والتي تسعى للإبحار نحو السواحل الإيطالية.
وحلت تونس محل ليبيا كنقطة انطلاق رئيسية للفارين من الفقر والصراع في أفريقيا بحثاً عن حياة أفضل في أوروبا.
والشهر الماضي أعلنت السلطات التونسية فقدان نحو 40 مهاجراً بعد أن انطلقوا على متن قارب باتجاه الساحل الإيطالي.
ويقول مسؤولون: إن خفر السواحل التونسي انتشل خلال عام 2023 بأكمله ما يقرب من 1000 جثة لمهاجرين غرقى قبالة سواحله، مما يمثل عدداً غير مسبوق من الضحايا قبالة سواحل البلاد.
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فقد توفي أكثر من 2270 شخصاً عام 2023 في وسط البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية بطريقة غير قانونية، أي بزيادة بنسبة 60% عن العام السابق.

السواحل التونسية
تونس
المهاجرون غير الشرعيين
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الهجرة غير الشرعية
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الهجرة إلى أوروبا
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